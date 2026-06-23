Madžarski parlament sprejel protikorupcijske ukrepe in reformo javnih medijev

Madžarski parlament je danes potrdil protikorupcijske ukrepe, ki jih je v okviru obsežnega reformnega programa predlagala vlada premierja Petra Magyarja. Ta si je tako odprla pot za pridobitev več kot 16 milijard evrov zadržanih evropskih sredstev. Poslanci so potrdili tudi reformo na področju javnih medijev.

Zakonodaja o protikorupcijskih ukrepih je brez zapletov in po skrajšanem postopku prestala glasovanje v madžarskem hramu demokracije, kjer ima Magyarjeva konservativna stranka Tisza dvotretjinsko vecino. Podprlo jo je 142 poslancev, 39 jih je bilo proti, trije so se vzdržali. Zakonodaja širi pravna pooblastila organa za boj proti korupciji, t. j. Urada za integriteto. Ta je bil ustanovljen že konec leta 2022 v okviru prejšnjega reformnega paketa, ki ga je Budimpešti še pod vlado Viktorja Orbana predpisal Bruselj. V skladu z novimi predpisi bo urad natančno preverjal izjave o premoženju in bo lahko prek sodišč zahteval nadaljevanje protikorupcijskih preiskav ter začasno ustavil postopke javnih narocil in tako zašcitil sredstva EU.

Obenem so madžarski poslanci sprejeli reformo državnih medijev, ki so bili pod Orbanom bogato financirani in naj bi služili kot propagandna trobila njegove stranke Fidesz. V okviru reforme bosta iz obstoječih javnih medijskih družb ustanovljeni televizija in radijska postaja, tiskovna agencija MTI pa bo vnovič postala samostojna neprofitna organizacija. Parlament jim bo dodelil proračunska sredstva, ki naj bi bila nižja od za letos dodeljenih približno 450 milijonov evrov. Povrhu bodo obstoječi vodstveni kadri razrešeni, do izbire novih bo vodenje omenjenih medijev prevzel minister za kulturo Zoltan Tarr.