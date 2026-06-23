Praznik zavetnika ali politična propaganda?

Minuli konec tedna je pri Sv. Ivanu zaživel prvi SangioFest. Ob prazniku zavetnika, ki vsako leto poteka v režiji tamkajšnje župnije, je Občina Trst tokrat priredila nekaj dogodkov v Ulici san Cilino in jo začasno zaprla za promet.

K sodelovanju so poklicali boksarsko društvo Ardita, plesne skupine društva Società ginnastica triestina in nekaj trgovin. Nastopila sta dva benda, medtem ko je na dvorišču župnišča potekala šagra z glasbo v živo in dobrodelno tržnico. Dvorišče je bilo natrpano, dobro obiskani pa so bili tudi nastopi na ulici, kjer so dogajanje uvedli politični predstavniki. Ob podžupanji Sereni Tonel in župniku Alessandru Amodeu je prisotne pozdravil predsednik rajonskega sveta Roberto Cavallaro s somišljeniki iz stranke Bratov Italije: s poslanko Nicole Matteoni, z mestnim svetnikom Marcelom Medauom ter deželnim svetnikom Claudiom Giacomellijem. Nastopil je tudi deželni odbornik Pierpaolo Roberti (Liga).

Minil je tako praznik, katerega glavni organizator naj bi bil, ob župniji, rajonski svet. A ta je zanj izvedel šele pred dvema tednoma, ko je na seji prišlo sporočilo, da je občina prazniku namenila 20 tisoc evrov. »Konec lanskega leta smo sicer obravnavali in soglasno sprejeli splošen predlog Bratov Italije, da bi praznovanje zavetnika razširili, potem pa nič več,« je pojasnil rajonski svetnik Leo Brattoli (Zdaj Trst). »Sodelovanje z župnijo je bilo le delno, s svetoivansko skupnostjo pa ga ni bilo, zlasti ne s slovensko komponento,« je pristavil.

Na nedeljskem tradicionalnem verskem slavju s procesijo tako ni bilo opaziti predstavnikov občine, ki so se dan prej ponašali s sodelovanjem.

Na dogajanje se je odzvala Demokratska stranka. Tržaška mestna svetnica Valentina Repini skupaj z rajonskima svetnicama Silvio Marinkovič in Rossano Zagaria v sporočilu za medije izraža veliko zaskrbljenost, saj bi moral praznik zavetnika »predstavljati trenutek druženja, sodelovanja in povezovanja celotne skupnosti«. »Namesto tega dogodki kažejo na jasen poskus političnega prisvajanja praznika s strani stranke Bratje Italije, ki je dogodek spremenila v prizorišče strankarske propagande. Menimo, da je nedopustno in nesprejemljivo, da rajonski svet, ki je bil naveden med organizatorji oz. podporniki pobude, ni bil ustrezno obveščen in vključen v organizacijo.«