Disney+ prihaja v Slovenijo

V Sloveniji bo od 14. junija na voljo Disney+, storitev pretočnih vsebin družbe The Walt Disney Company. Ta je včeraj potrdila datume začetka delovanja storitev v 42 državah. Cena mesečne naročnine za slovensko tržišče bo znašala 7,99 evra ali 79,90 evra za letno naročnino. Kot so ob tem sporočili, je z ekskluzivno izvirno vsebino in na tisoče epizodami in filmi iz Disneyja, Pixarja, Marvela, Vojne zvezd, National Geographica in vsebinami splošne zabave platforma Disney+ dom za pretakanje nekaterih najbolj priljubljenih zgodb na svetu.

Naročniki na Disney+ bodo imeli na primer dostop do The Mandalorian iz Vojne zvezd izvršnega producenta in avtorja Jona Favreauja. Na voljo bodo tudi Marvelova serija Moon Knight z Oscarjem Isaacom v vlogi Stevena Granta in tudi za oskarja nominirani ali nagrajeni filmi Shang Chi in legenda o desetih prstanih, Encanto: Naš čarobni svet in Cruella z Emmo Stone v vlogi legendarne Cruelle de Vil.

V naboru splošnih zabavnih vsebin si bodo naročniki lahko ogledali še seriji Simpsonovi in Talenti v belem, iz National Geographica pa prvo sezono Sveta po Jeffu Goldblumu. V vsaki epizodi te 12-delne serije bo predstavljen na videz znan predmet ter razkrit svet presenetljivih povezav ter fascinantne znanosti in zgodovine.