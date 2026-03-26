Odprli nov zbirni center, prijazen okolju

Kot po načrtih iz leta 2023 je tržaška občina z družbo AcegasApsAmga včeraj uradno odprla nov zbirni center v Ulici Giarizzole (na območju Jeričelj), v oporo jugovzhodnemu delu mesta. Delovati bo začel v sredo, 1. aprila. Nahaja se prav na koncu omenjene ulice, na 4400 kvadratnih metrov veliki površini, kjer je družba nekoč imela skladišča in pralnico za tovorna vozila. Ureditev območja je zahtevala 1,8 milijona evrov, od tega milijon iz načrta za okrevanje in odpornost (NOO), ostalo pa iz občinske blagajne.

Slovesno odprtje sta včeraj vodila Michele Babuder, ki je v mestni vladi pristojen za okolje, in Massimo Buiatti, direktor komunalnih storitev družbe AcegasApsAmga. Spomnila sta, da so se dela po sanaciji območja začela 14. januarja lani, končala pa 31. decembra, v skladu s smernicami NOO. »Center je namenjen vsem občankam in občanom, zlasti pa tistim, ki živijo v jugovzhodnem delu mesta, kjer do zdaj še ni bilo te storitve,« je povedal Babuder. Da so center uredili z namenom, da bi bil za uporabnike čimbolj priročen in udoben, pa je pristavil Buiatti in dejal, da se postopek uvajanja Tržačanov v ločeno zbiranje odpadkov nadaljuje, »saj se danes na območju občine ločuje le 50 odstotkov komunalnih odpadkov, kar je krepko pod državnim povprečjem«.

Pri načrtovanju centra so bili tokrat pozorni tudi na okolje in estetiko. Ob vhodu so namreč uredili italijanski vrt s cvetjem, začimbami, grmičevjem in drugimi rastlinami. »Tudi kraj, ki je namenjen odpadkom, je lahko prijeten in primerno vključen v urbano okolje,« je dejal Buiatti.