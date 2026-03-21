Do leta 2050 bi lahko izginila tretjina ledenikov

Današnji svetovni dan ledenikov poziva h globalnim ukrepom za njihovo zaščito. Znanost svari, da imajo ledeniki ključno vlogo pri ohranjanju življenja na Zemlji za prihodnje generacije. Da bo treba za zmanjšanje tveganj na tem področju izboljšati spremljanje stanja in okrepiti sodelovanje institucij, pa poudarja Svetovna meteorološka organizacija.

Po opozorilih Združenih narodov so ledeniki ključnega pomena za življenje na Zemlji, saj se skoraj dve milijardi ljudi za pitno vodo, kmetijstvo in proizvodnjo energije zanaša na vodo iz ledenikov in taljenja snega, ki napaja reke, jezera in vodonosnike. Zaradi segrevanja planeta se ledeniki trenutno krčijo hitreje kot kdajkoli prej, posledice pa se odražajo v spremembah vodnega kroga. Ker napovedi kažejo, da bi lahko do leta 2050 izginila tretjina ledeniških območij, ozaveščanje in ukrepanje za zaščito teh vitalnih ekosistemov še nikoli ni bilo bolj nujno, še svarijo pri ZN.

Da je po lanskem mednarodnem letu ohranjanja ledenikov, s katerimi so želeli pri ZN ledenike postaviti v središče globalnega zanimanja, zdaj nastopilo obdobje za izvajanje konkretnih ukrepov, pa ob svetovnem dnevu poudarjajo pri Svetovni meteorološki organizaciji (WMO). Ob tem so spomnili, da so lani med drugim zagnali tudi desetletni okvir izvajanja aktivnosti na področju kriosfere, ki vključuje led, sneg, ledenike in trajno zamrznjena tla oz. permafrost. Po besedah generalne sekretarke WMO Celeste Saulo taljenja ledenikov ne moremo ustaviti, prav tako ne moremo preprečiti tudi vsake nevarnosti. V kriosferi, ki vključuje vsa zamrznjena območja Zemlje, kjer je voda v obliki ledu ali snega, je shranjene približno 70 odstotkov sladke vode na Zemlji. Po podatkih WMO se je arktični morski led od leta 1979 zmanjšal za približno 40 odstotkov, s pospešeno hitrostjo pa se zmanjšuje tudi debelina grenlandske in antarktične ledene plošče, kar ima dolgoročne posledice za dvig morske gladine. Posledično se svet sooča z vse večjimi izzivi na področju zagotavljanja vodne varnosti, ekosistemov in gospodarstva.