Do polnoči rumeni, nato oranžni alarm

Naše kraje bo v prihodnjih urah zajelo izrazito poslabšanje vremena. Prihaja solidna hladna vremenska fronta, ki prinaša močne padavine, za njo pa se bo ozračje tudi občutno ohladilo. Arso je za danes (četrtek) od 16. ure do polnoči za jugozahod države razglasil rumeni alarm. Lokalno bodo možni močnejši nalivi, piš vetra in udari strel, so zapisali.

Opolnoči se bo rumeni alarm zaostril v oranžnega, ki bo veljal ves jutrišnji dan (petek). Arso opozarja pred močnejšimi krajevnimi nevihtami in izdatnejšimi nalivi. V šestih urah bo lahko krajevno padlo od 40 do 80 litrov dežja na kvadratni meter, so zapisali. »Ob hudourniških vodotokih so možne poplave. Verjetne so poplave meteorne in zaledne vode. Plavje lahko zamaši posamezne objekte vodne infrastrukture in zajezi vodni tok«, še piše v opozorilu. Lokalno so možni močnejši nalivi, ne izključujejo pa tudi toče. Jutri bo tudi pihal okrepljen veter s hitrostjo od 70 do 85 km/h.