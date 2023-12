Dobrila in Bandelj spregovorila o medijih

Na včerajšnji tiskovni konferenci predsednikov SKGZ in SSO je med drugim odmevala tudi medijska problematika. Pri tem je predsednica SKGZ Ksenija Dobrila izrazila zaskrbljenost ob novih pooblastilih vladi, da posega v sklad za pluralizem medijev oz. za založništvo, ki ji ga daje finančni zakon za leto 2024. Pri tem upa, da se ta sklad podpre, ne pa, da se ga pogojuje, je dejala.

Dobrila pa se je zaustavila tudi pri nedavnem dogajanju v posvetovalni komisiji za slovensko manjšino in odvzemu dela postavke sredstev iz zaščitnega zakona za Primorski dnevnik, ki je potem šel zadrugama Goriška Mohorjeva in Most. Za predsednico SKGZ so vsi mediji, laični in katoliški in zlasti tisti, ki vsakodnevno prinašajo slovensko besedo v družine (tu sta mišljena Primorski dnevnik in radiotelevizija), pomembni in z vsako rano, ki prizadene katerega od le-teh, smo manj močni.

Bandelj pa je na vprašanje, zakaj je na seji posvetovalne komisije podprl predlog o odvzemu dela sredstev Primorskemu dnevniku, čeprav bi se za dodelitev ostalim medijem lahko dogovorili drugače, odgovoril, da se mu je ob informaciji v komisiji, da bo Primorski dnevnik prejel 200.000 evrov iz zakona za založništvo, kot dobremu družinskemu očetu avtomatično zdelo prav, da se deli vsem medijem in ne samo nekaterim. V zvezi s tem pa uprava DZP-Prae, ki izdaja naš časopis, potrjuje, da ni za bilanco 2024 nobenih dodatnih sredstev za Primorski dnevnik, le rez 80.000 evrov.

Ob nespremenjeni vsoti iz zaščitnega zakona (10 milijonov evrov) kljub napovedim o zvišanju predsednik SSO verjame, da se na tem dela, res pa je tudi, da prav v Ljubljani ni bilo enotnosti o tem. Tudi sedanja slovenska vlada ni zvišala svoje postavke (3,8 milijona evrov), zadnjič je to storila prejšnja ministrica Helena Jaklitsch, je opozoril Bandelj. Za Dobrilo bolj kot za zvišanje gre za prilagoditev prispevkov draginji, česar ni bilo že nekaj let. Naše organizacije so kadrovsko podhranjene in brez prilagoditve bomo nazadovali, meni predsednica SKGZ.