Sedem večerov za boj proti nasilju nad ženskami

Živo svobodne je naslov letošnjemu nizu kulturnih dogodkov, srečanj in pogovorov, ki jih ob 25. novembru, dnevu boja proti nasilju nad ženskami prireja Občina Devin - Nabrežina oz. njena komisija enakih možnosti. Za ozaveščanje o enakosti spolov, preprečevanje in odpravljanje nasilja nad ženskami, predvsem pa za krepitev medsebojnega spoštovanja. Ob številnih društvih, institucijah in varnostnih organih je pred tremi leti k sodelovanju pristopila Občina Zgonik, letos pa sta se pridružila še Občina Repentabor in sindikat CISL.

Med 19. in 27. novembrom se bo zvrstilo več dogodkov. Začelo se bo v četrtek, 19. novembra, ob 18. uri v sejni dvorani Občine Repentabor s predstavitvijo knjige Cronache da un paese interrotto Roberta Cirellija o Palestini, položaju žensk in pravici do študija; sodelujeta Vilma Purič in Roberto Dedenaro. Ob 19.30 bo v restavraciji Al cavaliere v Sesljanu dobrodelna večerja v rdečem Lions kluba v podporo organizaciji GOAP s predstavitvijo dejavnosti v pomoč žrtvam nasilja. 20. novembra bodo ob 18. uri v kulturnem domu Igo Gruden v Nabrežini predvajali filma Free to be dijakinj devinskega Zavoda združenega sveta in Ether Vide Skerk. Sledila bo predstavitev knjige Figlie Sveve Granzotto o čustvenih vezeh, ki vplivajo na življenjske odločitve hčerk in mater. Na ogled bo razstava slik, ki so nastale za letak dogodka.

23. novembra bo ob 18. uri v Kulturnem domu Iga Grudna srečanje s strokovnjaki poštne policije in nabrežinskimi karabinjerji o senčni plati spleta oz. kako prepoznamo in preprečimo spletno nasilje. Dogajanje se bo 24. novembra ob 20. uri premaknilo v Salež, kjer bo v prostorih SKD Rdeča zvezda nastop ŽPZ Donna canta donna in pogovor. Pri rdeči klopci v Prečniku bo 25. novembra ob 17.30 recital v organizaciji vaške skupnosti. Za zaključek pa bo 27. novembra ob 20. uri v kulturnem domu Gruden gledališki monolog Petre Blašković v istrobeneškem narečju Francamente ... poklon Franci Rame.