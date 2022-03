Evropska komisija je določila nova pravila glede potrdila o cepljenju proti covidu-19 za mladoletne. To bo namreč veljalo tudi po 270 dneh oz. devetih mesecih, potem ko je mladoletna oseba zaključila primarni cikel cepljenja.

Za starejše od 18 let pa bo še naprej veljala omejitev, je sporočila Evropska komisija. Dodatni odmerek za starejše od 12 let so sicer avtorizirali po priporočilu Evropske agencije za zdravila EMA. Niso pa vse države članice sprejele tega priporočila.