Dohodki družin rastejo povsod, tudi na jugu Italije

Italijanski nacionalni statistični inštitut Istat je te dni postregel z novico, da so se dohodki italijanskih družin v tretjem trimesečju lanskega leta povečali za 1,8 odstotkov. To pomeni, da se je po kriznih mesecih v drugi polovici leta 2022 začel čas rasti, ki se je nadaljeval skozi celo lansko leto. Napoved za zadnje trimesečje leta 2023 je zato spodbudna.

Pozitivni trend potrjujejo tudi analize študijskega središča trgovinskih zbornic Guglielmo Tagliacarne, ki na vsedržavni ravni ugotavljajo vse manjšo razliko med severom in jugom Italije, Trst pa postavljajo na peto mesto med pokrajinami z najvišjim letnim dohodkom na prebivalca, ki je v letu 2022 znašal 25.326 evrov.

Istat še ugotavlja, da so italijanske družine v lanskem letu privarčevale za 6,9 odstotkov več kot leto prej, medtem ko se je kupna moč potrošnikov z upoštevanjem inflacije povečala za 1,3 odstotkov.

Najbolj bogata italijanska pokrajina tradicionalno ostaja Milan, kjer so dohodke posameznikov v povprečju ocenili na 32.855 evrov, kar je za 55 odstotkov nad državnim povprečjem. Precej večje dohodke v primerjavi z ostalimi beležijo gospodinjstva v Trstu (+ 19,9 %), Pordenon (13,6 %) in Videm (7,9 %), Gorica pa je v času pandemije zaostala: dohodki družin so tam za sedem odstotkov pod državnim povprečjem.

