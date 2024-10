Dokler bo na Bližnjem vzhodu napeto, bo nadzor na meji ostal

Nadzor na meji bi radi odpravili, ostal pa bo, dokler bo napetost na Bližnjem vzhodu tako visoka, kot je v zadnjem letu oziroma od 7. oktobra lani, in sicer od napada Hamasa na Izrael. Tako lahko povzamemo izjave zunanjih ministrov Slovenije in Italije Tanje Fajon in Antonia Tajanija, ki sta na Brdu pri Kranju vodila osmo zasedanje Koordinacijskega odbora ministrov slovenske in italijanske republike, prvo po juniju 2021.

Na njem so sodelovali tudi drugi ministri, delovni dan pa je privedel do podpisa skupne izjave ter izvedbenega programa na področju kulture in izobraževanja. Ministra sta izpostavila več tem, od gospodarstva do migracij in energetike. Govor pa je bil tudi o slovenski narodni skupnosti v Italiji, saj je vodja Mladike na mizo prinesla več tem, o katerih je bil govor tudi 18. oktobra na srečanju s predstavniki Slovencev v Italiji. Med temi so bili senatorka Tatjana Rojc, deželni svetnik FJK Marko Pisani, predsednica SKGZ Ksenija Dobrila, predsednik SSO Walter Bandelj in predsednik paritetnega odbora Marko Jarc ter državna sekretarka v uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar. Slednja se je udeležila tudi današnjega dvostranskega srečanja med Tajanijem in Fajon na Brdu pri Kranju.

Konkretnejših obvez ni bilo, je pa Fajon po srečanju dejala, da je bilo zajamčeno zastopstvo predstavnikov narodne skupnosti v italijanskem parlamentu oz. deželnem svetu FJK »kot vedno tema pogovorov«, da pa so na deželni ravni zagotovila večja in tudi lažja kot na državni. Ministra sta tudi izpostavila pomen, ki ga bo imela prihodnje leto Evropska prestolnica kulture v Novi Gorici in Gorici. Tajani pa je pri tem dodal, da bi lahko ravno Gorica gostila prihodnje zasedanje Koordinacijskega odbora ministrov Italije in Slovenije.

Na osmem zasedanju omenjenega odbora so sodelovali tudi ministri in državni sekretarji sodelujočih resornih ministrstev (Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo ter Ministrstvo za naravne vire in prostor), medtem ko se bodo predstavniki obeh resorjev, pristojnih za infrastrukturo ter za visoko šolstvo, znanost in inovacije sestali naknadno. Ustanovitev Koordinacijskega odbora ministrov, pristojnih za zunanje zadeve, gospodarstvo, energetiko, okolje, infrastrukturo, promet, kmetijstvo, univerze in znanstveno raziskovanje, izhaja iz Memoranduma o sodelovanju med obema vladama, podpisanega 14. maja 2007 v Bruslju.

Več v jutrišnjem (sredinem) Primorskem dnevniku