Dom, kjer bodo lahko samostojno rasli

V paviljonu D v Ulici Weiss 3 v svetoivanskem parku se bodo sedmim osebam s posebnimi potrebami – kognitivnimi in fizičnimi – po vsej verjetnosti že marca odprla vrata novega doma. Ob dnevnem centru, ki se nahaja v istem poslopju, je namreč Občina Trst s finančnim prispevkom Fundacije Casali in kluba Soroptimist (pokrila sta stroške za nakup vse opreme v stanovanju) uredila novo, 200 kvadratnih metrov veliko stanovanje.

Hiša, ki jo obdaja zelenje, je že na prvi pogled zelo prijetna. Stene vsake sobe, kjer bosta spala po dva gosta, so različnih barv, vsaka ima velika okna, skozi katera pronica v notranjost čudovita svetloba. Opremljena je sodobno in preprosto – marsikaj bo vsak potem še lahko dodal. Prostore so okrasili tudi z likovnimi izdelki mlade Paole, ki redno obiskuje dnevni center. Poskrbljeno je seveda tudi za vzgojitelja oziroma spremljevalca, ki bo imel svojo sobo s sanitarijami. V stanovanju bodo gostje delili tri sanitarije, pa še kuhinjo in dnevno sobo.

