Donald Trump prisegel kot 47. predsednik ZDA

Republikanec Donald Trump je danes v kongresni palači v Washingtonu prisegel kot 47. predsednik ZDA. Na položaju je nasledil demokrata Joeja Bidna. Pred Trumpom je v kongresni palači prisegel tudi novi podpredsednik JD Vance.

»Svečano prisegam, da bom zvesto opravljal funkcijo predsednika ZDA in po svojih najboljših močeh ohranjal, varoval in branil ustavo,« je v prisegi dejal Trump.

Sledila je topovska salva v čast novemu predsedniku, medtem ko so v Kapitolu zaigrali skladbo Hail to the Chief.

Trump ima ob inavguraciji tudi tradicionalni govor, do večera pa bodo sledile še druge slovesnosti.