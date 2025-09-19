Dosegel nas je najtoplejši zrak po 17. avgustu

Naše kraje je s subtropskim anticiklonom od danes prehodno dosegel za ta čas zelo topel zrak. Radiosonda iz Rivolta pri Vidmu je opoldne na višini 1500 metrov v prostem ozračju namerila 18,2 stopinje Celzija, kar je najvišja temperatura po 17. avgustu. Poskočile so tudi prizemne temperature. Najtopleje je po pričakovanjih na Goriškem, kjer se je živo srebro povzpelo do okrog 30 stopinj Celzija. Najvišjo temperaturo v FJK je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila v Koprivnem, in sicer 29,8 stopinje Celzija. Na goriškem letališču so namerili 29,5 stopinje Celzija in v Gradišču 28,9 stopinje Celzija. Ob odsotnosti omembe vrednih vetrov in vplivu morja, ki ima trenutno (sicer še vedno za ta čas zelo spoštljivih) 24,6 stopinje Celzija, je bilo v Trstu in na Kraški planoti po pričakovanjih manj vroče. Temperature so bile povečini pod 26 stopinjami Celzija, kar je prav tako v tem času kar veliko, v Trstu ob morju pa so namerili najvišjo temperaturo 24 stopinj Celzija.

Od danes do vključno nedelje se bo nadaljevalo sončno in za ta čas toplo vreme. Temperature bodo jutri povečini še rahlo višje.

V prihodnjem tednu se bo vremenska slika spremenila. V noči na torek pričakujemo vremensko fronto, ki prinaša padavine, za njo pa se bo ozračje dalj časa osvežilo.