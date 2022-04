»Doslej se je odločalo v Čedadu, jutri bi se lahko v Bocnu«

Bocenska hranilnica Sparkasse si je sicer pri svoji javni ponudbi za nakup čedajske banke CiviBank zagotovila pristop delničarjev, ki predstavljajo 35 odstotkov delnic čedajskega zavoda, vendar ni rečeno, da do izteka roka za pristope k ponudbi zberejo načrtovanih 45 odstotkov delnic oz. da presežejo 50 odstotkov. Doslej so si zagotovili pristop t.i. institucionalnih delničarjev iz Veneta in tudi deželne finančne družbe Friulia, vendar ostaja približno 4000 malih delničarjev in vprašanje je, če bodo le-ti pripravljeni pristopiti in prodati svoje deleže po ponujeni ceni. In če si Sparkasse do izteka roka ne zagotovi 45 odstotkov delnic, njena javna ponudba propade in južnotirolski zavod ostane z dosedanjim 17 oz. 18-odstotnim deležem. To je bilo med drugim rečeno na sinočnjem (11. aprila) srečanju slovenskih delničarjev CiviBank, ki je pozno popoldne potekalo v prostorih Kulturnega doma v Gorici.

Položaj so orisali predsednica in podpredsednik čedajske banke, Michela Del Piero in Andrea Stedila, ter slovenski član upravnega sveta Livio Semolič, ki so obnovili razvoj dogodkov od trenutka, ko so najprej podprli predlog južnotirolskega zavoda o skupnem projektu in sodelovanju, kateremu pa je sledilo presenečenje z javno ponudbo za nakup CiviBank. Sprva je upravni svet čedajskega zavoda zahteval, da banka ostane samostojna in avtonomna oz. da lahko avtonomno odloča pri kreditiranju, na srečanju z vodstvom Sparkasse je bilo veliko obljub in lepih besed ter zagotovilo, da bo imela CiviBank »primerno avtonomijo«. Ko pa so želeli formalizirati te obveze in to, da bi bil v začetni fazi upravni svet sestavljen paritetno (štirje predstavniki Civibank, štirje predstavniki Sparkasse in en predstavnik zaposlenih), ni bil sprejet noben predlog, zato je upravni svet čedajske banke ocenil, da je javna ponudba poskus sovražnega prevzema.

Sparkasse tudi ponuja 6,50 evra za posamezno delnico, čemur je treba dodati še 0,1575 evra na vsak nakupni bon in 0,40 evra kot »premijo zvestobe« za vsak nakupni bon CiviBank. Cena je s tehničnega vidika kolikor toliko umestna, vendar prevzem predpostavlja perspektivo uspeha in razvoja ter s tem tudi morebitnega višjega dobička poslovanja in ovrednotenja delnic, zato bi se lahko raje v prihodnosti koristilo rezultate razvojnih načrtov, je bilo rečeno na srečanju, kjer je bilo tudi poudarjeno, da ima CiviBank več sto slovenskih delničarjev nekdanje goriške Kmečke banke, prav tako obstajajo slovenske poslovalnice in slovensko osebje, v upravnem svetu pa sedi tudi slovenski član. Do danes se je odločalo v Čedadu oz. v Furlaniji - Julijski krajini, s prevzemom pa bi se o stvareh odločalo v Bocnu in dejstvo je, da vsaka banka skrbi predvsem za lasten teritorij in če mora izbirati, ima od tega škodo tisti, ki je bolj oddaljen.

Zakaj je Sparkasse tako nepopustljiva, se ne ve, res pa je, da čedajski banki ponuja razvoj na ozemlju, kjer je že prisotna, zaradi česar banka težko raste. Južnotirolski zavod si je doslej zagotovil pristop institucionalnih delničarjev, vendar večino sestavljajo mali delničarji, zato v upravnem svetu menijo, da gre za boj, ki ga je vredno biti, so dejali Del Pierova, Stedile in Semolič, ki so odgovarjali tudi na vprašanja prisotnih delničarjev od tega, zakaj je bilo treba banko spremeniti v delniško družbo (drugače ne bi bili mogli izvesti dokapitalizacije, je bil odgovor), do vloge družbe Friulia, kjer je bila nakazana možnost, da je v ozadju morda kaka politična operacija, saj gre za družbo, ki je pod nadzorom deželne uprave FJK.