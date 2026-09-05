Kolesarski as Tadej Pogačar predčasno končal sezono

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je s svojo ekipo UAE Team Emirates-XRG podaljšal sodelovanje do konca sezone 2032. Kot so danes še sporočili iz njegove ekipe, se je 27-letnik po hudem padcu na dirki po Španiji odločil za predčasen konec sezone, da se bo lahko osredotočil na okrevanje.

Pogačar je nepogrešljiv del ekipe, odkar se ji je pridružil leta 2019 in z njo dosegel nekaj največjih uspehov v zgodovini tega športa.

»Že od začetka se v tej ekipi počutim kot doma. Z leti smo rasli skupaj in delili neverjetne trenutke, zato sem zelo vesel, da sem podaljšal pogodbo do leta 2032,« je za spletno stran moštva dejal Pogačar.

»V tem športu želim doseči še veliko stvari in verjamem, da je to pravo okolje zanje. Zelo sem hvaležen za zaupanje, ki mi ga izkazuje ekipa, in se veselim vsega, kar bomo še skupaj ustvarili,« je dodal najboljši kolesar na svetu.

Hkrati je ekipa potrdila, da se Pogačar po padcu na Vuelti v preostanku sezone 2026 ne bo več vrnil k tekmovanjem.