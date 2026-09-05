Zelena luč za zamenjavo izkaznice z nepopolnim slovenskim imenom vasi

Italijansko ministrstvo za notranje zadeve je Občini Zgonik prižgalo zeleno luč, zato da izda novo elektronsko izkaznico občanki, ki se je pritožila, ker je v roke prejela dokument z le delno navedenim slovenskim imenom svoje vasi.

Na elektronski izkaznici, ki jo je občanka Katrin Štoka prejela pred več kot enim mesecem, je zaradi pomanjkanja prostora pisalo Frazione di Borgo Grotta Gigante - Bri. Delno je torej izpadel slovenski del uradnega imena vasi: Briščiki. Kot je poročal Primorski dnevnik, se je občanka takoj obrnila tako na italijansko ministrstvo kot na zgoniško občino z zahtevo, da ji slednja izda novo izkaznico s popolnim slovenskim imenom vasi. Občina pa se je še sama obrnila na ministrstvo in več časa čakala na uradna navodila o tem, kako naj zadevo reši. Odgovor je prejela včeraj.

Izkaznico bo morala plačati

Štoka je občini in ministrstvu predlagala, naj se z elektronske izkaznice odstrani besedo »Frazione«, da bi znaki v polju o stalnem bivališču zadoščali za zapis Borgo Grotta Gigante - Briščiki. Občino je sicer zaskrbelo, da bi lahko bila manipulacija podatkov iz nacionalnega registra prebivalstva (ANPR) problematična. Predlog pa so v Rimu sprejeli in včeraj v uradnem sporočilu pozvali zgoniško občino, naj »prosilki nemudoma izda elektronsko izkaznico v skladu z navodili tega ministrstva«.

»Ministrstvo je pojasnilo, da je mogoče zaradi omejitve prostora na novih elektronskih izkaznicah ustrezno prilagoditi podatke, ne da bi se s tem spreminjali podatki v nacionalnem registru prebivalstva,» je povedala Katrin Štoka, ki bo novo izkaznico sicer morala plačati.

»Kje so slovenske ustanove?«

Štoka je še poudarila, da se zgodba okrog njene izkaznice zaključuje z nekoliko grenkim priokusom, »ker se je moral za nekaj tako osnovnega, kot je pravilno zapisano ime slovenskega kraja na osebni izkaznici, sprožiti skoraj dvomesečni administrativni postopek s posredovanjem italijanskega ministrstva.« Predvsem pa se sprašuje, zakaj je to morala sprožiti ena sama občanka. Sogovornica meni, da bi se morale slovenske institucije v Italiji pozorneje ukvarjati s tovrstnimi vprašanji in jih ne prepustiti dobri volji in vztrajnosti posameznikov. Obenem je opozorila, da se na nekaterih elektronskih izkaznicah pojavljajo le italijanska imena vasi, slovenska - na primer Beloglav ali Prosek - pa so izpadla.

Razplet v zvezi z osebno izkaznico je komentirala tudi županja Občine Zgonik Monica Hrovatin. »Prejeli smo dopis, ki smo ga pričakovali, s podpisom vodje na ministrstvu in v obliki okrožnice, ki so jo v vednost prejele tudi nekatere druge ustanove. Med temi na primer tržaška prefektura, zavod Istat in drugi,» je za Primorski dnevnik pojasnila županja. »Zadovoljna sem, da je stvar rešena in upam, da bo prefektura tudi druge institucije seznanila z vsebino okrožnice,» je zaključila.