Družba KB1909 hoče odpraviti likvidacijski postopek

V ponedeljek, 27. junija, ob 18. uri se bodo v Kulturnem domu v Gorici delničarji finančne družbe KB1909 ponovno zbrali na skupščini. Pred skupščino smo se pogovorili z Borisom Pericem, nekdanjim predsednikom upravnega odbora KB1909, ki so ga po uvedbi likvidacijskega postopka jeseni 2017 imenovali za likvidacijskega upravitelja družbe. Peric nam je napovedal, da bo bilanca četrtič zapored pozitivna, saj je lanski dobiček znašal okoli 140.000 evrov. Poleg tega na skupščini namerava predlagati delničarjem odpravo likvidacijskega postopka in spremembo imena družbe.

Kakšna bo bilanca za leto 2021?

Bilanca je tudi tokrat pozitivna, končni rezultat znaša približno 140.000 evrov. Drugi podatek pa je ta, da smo zadolženost zmanjšali za skoraj pet milijonov evrov. Zmanjšanje zadolženosti je tudi eden glavnih ciljev našega plana prestrukturiranja, tako da trenutna zadolženost družbe znaša okoli 20 milijonov evrov, kapital pa je 10 milijonov in 700.000 evrov.

Delničarjem ste leta 2020 napovedali, da bi lahko likvidacijski postopek prekinili, ko bo razmerje med kapitalom družbe in zadolženostjo 50-odstotno. Tega praga niste še dosegli.

Ne, nismo, saj je zdajšnje razmerje okoli 35 odstotkov.

Kljub temu boste delničarjem predlagali odpravo likvidacijskega postopka.

Tako je. En pogoj za to je bila stabilizacija, drugi pogoj pa je bil ta, da smo obnovili pogodbo z upniki. Plan prestrukturiranja, katerega zapadlost je bila konec leta 2022, smo podaljšali še za dve leti s privolitvijo praktično vseh upnikov in s potrditvijo zunanjega izvedenca, tako da so zdaj postavljeni vsi pogoji, da se lahko prekliče likvidacijski postopek.

Predlagali boste tudi spremembo naziva družbe. Nam lahko kaj anticipirate?

Odpravili bi številke 1909. Predlog je, da bi se preimenovali v KB Delniška družba Spa. Gre za bolj čist in jasen naziv, saj je zdajšnji naziv KB1909 Società per azioni - Delniška družba.