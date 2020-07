Družba KB1909 še ne bo prekinila likvidacijskega postopka

Jutri (v četrtek, 30. julija) ob 18. uri se bodo v Kulturnem domu v Gorici delničarji finančne družbe KB1909 ponovno zbrali na skupščini. Na dnevnem redu so tri točke: odobritev bilance družbe za leto 2019, imenovanje revizijske družbe ter določitev honorarja za likvidacijskega upravitelja. Pred skupščino smo se pogovorili z Borisom Pericem, nekdanjim predsednikom upravnega odbora KB1909, ki so ga po uvedbi likvidacijskega postopka jeseni 2017 imenovali za likvidacijskega upravitelja družbe.

Konec novembra lani so delničarji odobrili bilanco za leto 2018, ko je finančna družba KB1909 prvič po letu 2011 ponovno ustvarila pozitiven rezultat iz poslovanja, saj je ustvarila 21.237 evrov dobička. Kako je bilo v letu 2019?

Leto 2019 je bilo tudi pozitivno, saj smo zabeležili pozitivni prihodek v višini 9.167.374 evrov. To pomeni, da osnovni kapital družbe po novem znaša nekaj več kot 10 milijonov evrov (31. decembra 2018 je znašal 1.043.945 evrov, leto poprej pa 1.023.672 evrov, op.av.). To je bilo tudi predvideno v programu, ki smo si ga zastavili in smo ga prikazali na prejšnjih skupščinah.

Na prejšnji, novembrski skupščini ste tudi dejali, da bi po odobritvi bilance za leto 2019 KB1909 lahko znova prešla iz likvidacijskega postopka v redno delovanje. Ste pripravljeni za ta korak?

Trenutno bi lahko tudi predlagali skupščini prekinitev postopka likvidacije. Nimamo pa še izdelanega definitivnega načrta glede tega, tako da prekinitev postopka likvidacije ne bo predmet četrtkove (današnje, op.av.) skupščine.