Družino huje zastrupil ogljikov monoksid, kriva naj bi bila peč

Furlanijo-Julijsko krajino je na Štefanovo pretresla tragedija. V stanovanju v smučarskem letovišču Forni di Sopra pri Vidmu se je družina zastrupila z ogljikovim dioksidom. 66-letna ženska je umrla, njen 77-letni mož in 28-letna hčerka pa se borita za življenje v bolnišnici.

Reševalce je na pomoč iz Toskane okoli 4.30 poklical partner 28-letnice. Ta mu je namreč pisala, da je zaskrbljena, ker bruha in ima občutek, da bo omedlela. Reševalci so uspeli stopiti v stik z žensko in ji veleli, naj zapusti hišo. Na kraj so tedaj – kot so sami sporočili – prispeli gasilci iz Tolmeča, ki so jo takoj videli stati ob oknu. Ko so vstopili, so opazili njenega očeta, ki je težko dihal in mamo, ki je ležala na tleh.

Ko so na kraj prišli reševalci službe 118 so jo poskusili oživljati, a so naposled lahko le ugotovili, da je 66-letnica mrtva. Moškega so takoj intubirali in s helikopterjem prepeljali v katinarsko bolnišnico v Trstu, kjer ga zdravijo v hiperbarični komori. Hčerko so z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico v Tolmeču. Njuno zdravstveno stanje je zelo resno.

Gasilci in karabinjerji preiskujejo vzroke nesreče. Po prvih podatkih sumijo, naj bi se se družina zastrupila s plinom oziroma ogljikovim monoksidom, ki je uhajal iz peči. Stanovanje je bilo namreč za daljše obdobje prazno, je v javnost prodrlo v kasnejših dopoldanskih urah. Par stanuje v Pordenonu, vendar je po rodu iz Fornija di Sopra, kjer si je privoščil krajši oddih za božične praznike. Hči pa živi v Toskani.