Drvel po vaseh, prehiteval v škarje in vozil čez polno črto

Koprski policisti so ponoči posredovali na cesti od Gradišča proti Kozini, od koder jih je ob polnoči in 45 minut očividec obvestil o divji vožnji avtomobila italijanskih registrskih tablic. Povedal jim je, da je čez vasi vozil 100 km/h in več, prehiteval v škarje in vozil čez polno črto. Voznika so policisti izsledili in ustavili na Krvavem potoku. Vozniku, 49-letnemu državljanu Kosova, so izrekli globo za več kršitev (prehitevanje preko neprekinjene ločilne črte pri Podgradu in prehitevanje preko neprekinjene ločilne črte in v škarje pred Gradiščem). Globi je poravnal na kraju.