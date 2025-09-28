»Država je močnejša, resnice o umoru Ilarie in Mirana ne bo«

Ko se vrne v Trst, se vsakič zamisli. Zanj najtežje je, ko stopi pred poslopje na Korzu Italije, kjer domujejo novinarske ustanove iz dežele FJK. Plošči na pročelju palače spominjata na nasilno smrt štirih tržaških novinarjev oziroma snemalcev. Med njimi je tudi Miran Hrovatin, ki so ga v Mogadišu umorili leta 1994 skupaj z novinarko Ilario Alpi.

Luciano Scalettari je raziskovanju sumljivih okoliščin umora snemalca Mirana in novinarke Ilarie posvetil vso novinarsko kariero pri tedniku Famiglia cristiana. Zadnja leta predseduje nevladni organizaciji ResQ – People Saving People, ki v Sredozemskem morju rešuje brodolomce. Pomoč prišlekom z balkanske poti humanitarna organizacija deli tudi v Trstu: ravno tu smo ujeli sogovornika, ki se je v mestu mudil, da bi pripomogel k delu z begunci v dnevnem centru v Ulici Udine.

Svoj dopust ste porabili za prostovoljno delo z najšibkejšimi.

Kot predsednik moram imeti pregled nad vsem delovanjem organizacije. S tržaškimi prostovoljci sem redno v stiku, prav je, da se od časa do časa še osebno prepričam, kako tu poteka pomoč beguncem.

V Trstu rešujete ljudi na kopnem, javnost pa vas pozna predvsem po reševanjih v Sredozemlju. Kje se je vse začelo?

Našo ladjo smo kupili leta 2021, dobrih štiristo tisoč evrov je bilo zasebnih donacij, sto tisočakov je pristavila Italijanska budistična unija. 39 metrov dolga in kar 74 let stara lepotica je na prvo misijo odplula 10. avgusta 2021. Na krovu je bila tudi naša takratna tiskovna predstavnica Cecilia Strada, hči mirovnika in humanitarnega delavca Gina Strade.

Trst ima za vas tudi drug, čisto osebni, pomen.

Je mesto, v katerem je živel snemalec Miran Hrovatin.

Bomo ob vseh teh poskusih zakrivanja dejstev o smrti Hrovatina in Ilarie Alpi v Mogadišu, ki smo jim priča od leta 1994, sploh še kdaj prišli do resnice o njunem umoru?

Država in vsi njeni aparati so enostavno močnejši: izginili so dokazi, obsodili so nedolžne ljudi, preusmerjali preiskave ... Iz leta v leto sem bolj prepričan, da smo tisti, ki se borimo za resnico, izgubili.