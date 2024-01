Državna sekretarka Valerija Jelen Kosi odstopila

Državna sekretarka na ministrstvu za pravosodje Valerija Jelen Kosi je ministrici Dominiki Švarc Pipan podala odstopno izjavo, so za STA potrdili na pravosodnem ministrstvu. Razlog naj bi bil nespoštovanje ustavne odločbe glede sodniških plač.

Jelen Kosijeva je bila sicer pred nastopom funkcije državne sekretarke sodnica na Višjem sodišču v Ljubljani, na Vrhovnem sodišču pa je denimo vodila projekt izboljšanja kakovosti slovenskega sodstva.

Sodniki in tožilci do danes za eno uro prekinili delo in s protestnimi shodi izrazili nestrinjanje z nespoštovanjem ustavne odločbe glede sodniških plač. Ustavno sodišče je junija odločilo, da so plače sodnikov prenizke, zakonodajalcu pa naložilo, da neustavnost odpravi do 3. januarja, kar pa se ni zgodilo.

O protestu so obvestili pristojne evropske institucije, ne izključujejo pa niti nadaljevanja protestnih aktivnosti, če vlada ne bo odpravila neustavnosti višine sodniških plač.