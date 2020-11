»Dunajski napad potrjuje povezave islamistov z Zahodnim Balkanom«

Strokovnjaka za terorizem na ljubljanski Fakulteti za družbene vede Iztoka Prezlja ponedeljkov teroristični napad na Dunaju ni pretirano presenetil. Kot je dejal za Slovensko tiskovno agencijo (STA), so se s tem, ko se je izkazalo, da je napadalec albanskega porekla iz Severne Makedonije, potrdile povezave islamističnih skrajnežev v Avstriji z Zahodnim Balkanom.

SAMO VPRAŠANJE ČASA

Glede na Europolove podatke za leto 2019 je bilo v Evropi največ terorističnih napadov v Veliki Britaniji, Franciji in Italiji. »V letošnjem letu pa so se napadi začeli očitno prenašati tudi na nekatere druge države. Kot pravijo nekateri Avstrijci, je bilo tudi za Avstrijo samo vprašanje časa, kdaj se bo tudi tu zgodilo nekaj podobnega, kar se je v drugih evropskih prestolnicah. Zdaj se je. In to ravno v času krize zaradi covida-19, na predvečer zaostritve ukrepov in uvedbe t. i. policijske ure,« je dejal strokovnjak za terorizem.

»ZAHOD ŠE NI ZMAGAL«

»Ta napad je v bistvu sporočilo t. i. Islamske države (IS) oz. islamističnih skrajnežev, da Zahod še ni zmagal. Je tudi sporočilo lastnim podpornikom, da je še vedno možno izvajati grozljive napade,« je menil profesor. »Celice IS po Evropi in tudi na Bližnjem vzhodu so preživele. IS ima še vedno veliko podpornikov. Tudi Al Kaida je še vedno živa tvorba. Obe sta sicer bistveno šibkejši. A njuno organizacijsko stanje niti ni toliko pomembno kot to, da je še vedno živa ideologija globalnega kalifata, torej vzpostavljanja verske države,« je poudaril. Informacij, da bi morda šlo za kakšno novo teroristično organizacijo, pa Prezelj nima.

MREŽA MED BIH IN DUNAJEM

Po ugotovitvah avstrijskih oblasti je napad na Dunaju izvedel 20-letni Kujtim Fejzul, po poreklu iz Severne Makedonije, sicer pa rojen v Avstriji. Še vedno ni jasno, ali je imel pomočnike in koliko. Ker je bil ubiti terorist albanskega porekla iz Severne Makedonije, se s tem po besedah Prezlja potrjujejo tudi povezave islamistično radikaliziranih prebivalcev Avstrije z Zahodnim Balkanom. »Naše in tudi druge raziskave so že velikokrat opozorile na te povezave, še posebej na povezavo z Bosno in Hercegovino. Vsa zgodba okoli Bilala Bosnića, znanega rekruterja za IS, je zgodba o mreži med BiH in Dunajem,« je opozoril Prezelj. »Vmes v tem prostoru je pa Slovenija.«

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.