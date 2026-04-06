Eksplozija v Ulici Baiamonti

Velikonočno kosilo stanovalcev v Ulici Baiamonti je pretrgala eksplozija. Nekaj pred 13. uro je ta povsem uničila stanovanje v zadnjem nadstropju petnadstropne stavbe v spodnjem delu ulice. V stanovanju je izbruhnil požar, del zunanjega zidu je padel na ulico in poškodoval več avtomobilov, vsaj enega je povsem uničil. Po neuradnih informacijah v stanovanju ni bilo nikogar, lažje pa se je poškodovala ženska, ki živi v sosednjem stanovanju. Reševalci so v enem od stanovanj našli poginulega psa.

Iz stanovanja se je vil gost črn dim, vse prebivalce bloka so gasilci evakuirali. Na delu so bile tri gasilske ekipe, lokalna policija, karabinjerji in zdravstveno osebje.

Cesta je bila ves popoldan zaprta za promet. Gasilci so po 18. uri zaključili z delom, 15 stanovanj in nekatere trgovine v pritličju ostajajo do nadaljnega nedostopni.

V gosto naseljeni Ulici Baiamonti je bilo v preteklosti že nekaj eksplozij. Leta 1982 je uhajanje plina povzročilo eksplozijo, ki je povsem uničila večnadstropno stavbo in zahtevala dve smrtni žrtvi. Leta 2015 je eksplozija v stanovanju nad cvetličarno terjala eno smrtno žrtev.