Praznična številka Primorskega dnevnika

Velikonočna številka Primorskega dnevnika bo tudi letos posebno bogata. V njej boste lahko poleg običajnih nedeljskih vsebin med drugim brali o podvigih vesoljske misije Artemis 2, skupnem postu oziroma ramazanu kristjanov in muslimanov, predlogih mreže DASI za pomoč ljudem na robu družbe, 120-letni zgodbi repenske restavracije Križman in težavah goriške pokrite tržnice.

Ljubitelje kulinarike bo prav gotovo zanimal intervju s Predragom Kostićem, lastnikom tržaške pekarne Pagna, pod katerega se podpisuje novinar Toni Gomišček. Marjan Kemperle pa se je pogovoril s Simonejem Silianijem, dušo projekta ZeroArmi, ki razkriva tesno povezavo med bančnim sektorjem in orožarsko industrijo.

Za knjižne molje bo tu reportaža o izdelavi faksimila Poezij Dragotina Ketteja iz leta 1907, navdušencem nad naravo in zgodovino pa je namenjen sprehod pod tržaškimi krošnjami, pod pripoved se podpisuje Marta Ivašič. Velikonočno misel je letos prispeval Tomaž Kunaver, škofov vikar za slovensko govoreče vernike v tržaški škofiji. Za kratek čas in dobro voljo pa bo na razpolago tudi velikonočna slikovna križanka.

Primorski dnevnik se v tiskani izdaji med bralke in bralce vrača v torek, 7. aprila, na splet pa že na velikonočni ponedeljek.

Bralkam in bralcem uredništvo Primorskega dnevnika želi mirne in upanja polne velikonočne praznike.