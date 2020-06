Dva recepta za lignje

Recept je kar se da preprost: lignje očistimo, operemo, odstranimo drobovje, če nam tega niso naredili v ribarnici, narežemo na kolobarje in obrišemo s kuhinjskim papirjem. Segrejemo 5-6 žlic olivnega olja in na njem na hitro opečemo lignje. Olupimo paradižnik in ga nakockamo na majhne kocke, česen stremo in sesekljamo in vse to dodamo k lignjem, ko se slednji nekoliko zapečejo. Premešamo in pustimo, da vre pokrito dobre četrt ure. Nekaj minut pred koncem prilijemo še limonin sok in potresemo s sesekljanim peteršiljem in baziliko. Če se vam zdi, da je omaka kisla, dodajte čajno žličko sladkorja, saj so paradižniki včasih res kisli. Grki s tako pripravljenimi lignji ponudijo kuhan riž, po mojem mnenju lahko ponudimo zraven tudi polento.