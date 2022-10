Sinoči okrog 23. ure se je na avtocesti A4 med San Giorgiom in Latisano v smeri Trsta pripetila prometna nesreča, v kateri sta bili dve osebi poškodovani, ena huje. Vanjo so bili vpleteni tovornjak in dva kombija. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so jima na kraju nudili prvo pomoč, nato so ju prepeljali v videmsko bolnišnico. Na kraju so bili tudi gasilci in policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče.