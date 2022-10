V Guminu sta danes popoldne v Ul. Cavazzo trčila avtomobil in tovornjak, pri čemer sta bili dve osebi poškodovani, ena huje. Reševalci deželne službe za nujno pomoč Sores so eno osebo z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico v kraj San Daniele, kjer so jo zdravniki zadržali na opazovanju, drugo pa s helikopterjem v videmsko bolnišnico. Njeno zdravstveno stanje je resno, kaže pa, da ni v življenjski nevarnosti. Na kraju so bili gasilci iz Gumina in karabinjerji, ki preiskujejo vzroke nesreče.