Dve osebi poškodovani v trčenju treh avtomobilov

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so popoldne posredovali v kraju San Quirino na Pordenonskem, kjer so trčili trije avtomobili. Dve osebi sta bili poškodovani, utrpeli sta poškodbe prsnega koša. Eno so z reševalnim vozilom prepeljali v Pordenonsko bolnišnico, drugo pa s helikopterjem v videmsko bolnišinco. Obe so sprejeli z rumeno triažno kodo. Na kraju so bili tudi pordenonski gasilci, ki so zdravstvenemu osebju nudili pomoč pri prvi osrkbi poškodovanih ter varnostni organi, ki preiskujejo vzroke nesreče.