Dvodnevni rumeni oz. oranžni alarm civilne zaščite

Civilna zaščita iz FJK je od jutrišnjega dne (petek) ob 10. uri do sobote opolnoči razglasila rumeni oz. oranžni alarm zaradi poslabšanja vremena. Oranžni alarm velja za zahodne nižinske predele, zlasti za Pordenonsko, rumeni pa za vse ostale predele v deželi.

Opozarjajo pred obilnimi padavinami (na Pordenonskem bodo lahko zelo obilne), nevihtami, močnimi južnimi vetrovi in visokim plimovanjem morja.

Atlantska višinska dolina, ki se bo spuščala nad Sredozemlje, bo v višinah povzročila okrepljen dotok vlažnega jugozahodnega zraka, medtem ko bo v prizemlju zapihal močan jugovzhodni veter. Naše kraje bo v soboto prešla izrazita vremenska fronta. Pojavljale se bodo močne do obilne, mestoma zelo obilne padavine. Največje količine dežja pričakujejo v predalpskem svetu. Morje bo v petek in soboto lahko preplavilo nižje predele obale, so še zapisali.