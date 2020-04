Dvojčka imenovali Corona in Covid

Dvojčka, deklica in deček, ki sta pretekli petek prijokala na svet v porodnišnici v indijskem mestu Raipur, se bosta zaradi imen vse življenje spominjala zdajšnje pandemije novega koronavirusa. Starša sta ju namreč imenovala Corona in Covid. Rodila sta se v Indiji dva dneva po uvedbi karantene, ki je močno otežila vsakdanje življenje.

Srečna starša menita, da ju bosta imeni spominjali na težke čase, ki sta jih preživljala pred rojstvom dvojčkov. 27-letna mati je povedala, da nista imela nobene pomoči, saj njuni družinski člani zaradi omejitev gibanja niso mogli do njiju. Do porodnišnice sta prišla po težkih mukah, ker je bil promet ustavljen. Ker je porod potekal v težkih razmerah, pa želita, da bosta imeni nepozabni in edinstveni, je še dodala in nakazala, da so jima imeni predlagali v porodnišnici.