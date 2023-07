Dvojice medvedov v Italiji še ne bodo odstrelili

Najvišje upravno sodišče v Italiji je v petek zadržalo odločitev o odstrelu medvedke, ki je aprila ubila tekača, in medveda, ki je nekaj tednov pred tem na istem območju napadel pohodnika. Ugodilo je pritožbi aktivistov za zaščito živali in menilo, da bi bil odstrel »nesorazmeren in neskladen« z nacionalnimi in nadnacionalnimi predpisi.

Medvedka, znana kot JJ4, je aprila na priljubljeni gozdni poti v severnoitalijanski deželi Trentinsko-Zgornje Poadižje ubila 26-letnega tekača. Potem ko so jo ujeli, so jo prepeljali v center za oskrbo živali v bližini mesta Trento, kjer so jo namestili v ogrado z električno ograjo.

Predsednik dežele Maurizio Fugatti je sicer odredil njen odstrel, kar je v Italiji sprožilo razgreto debato o sobivanju medvedov in ljudi. Po pritožbah aktivistov za pravice živali so sodišča nižje stopnje ustavila odstrel, a primer je nadaljeval svojo pot v pravosodnem sistemu.

V petek je italijanski državni svet, najvišja upravna instanca v državi, znova odložil odstrel tako medvedke kot medveda MJ5. Kot je obrazložil, je bila odločitev deželnih oblasti o tem »nesorazmerna in neskladna« tako z nacionalnimi kot nadnacionalnimi predpisi na področju zaščite medvedov.

Odstrel živali je glede na odločitev sodišča v Rimu mogoče le, ko ni druge rešitve, se je pa strinjalo, da mora medvedka JJ4 ostati v ujetništvu, poročajo tuje tiskovne agencije.

Primer sicer s tem še ni končan - odločanje se vrača na deželno sodišče, ki naj bi novo odločitev sprejelo do konca leta.

Vlada je sicer nedavno predstavila še eno možno rešitev glede medvedke - Romunija jo je pripravljena sprejeti v zavetišče za rjave medvede, ki naj bi bilo največje tovrstno na svetu, trenutno pa gosti več kot 100 medvedov. Italijanska Liga proti vivisekciji (LAV) jo je pripravljena tja prepeljati na lastne stroške.

Medved MJ5, ki je marca napadel 39-letnega pohodnika, medtem že ves čas ostaja na prostosti.

17-letna medvedka JJ4 je sicer potomka slovenskih medvedov, ki so ju na Trentinsko pripeljali iz Slovenije leta 2000 in 2001 v okviru projekta EU Life Ursus.