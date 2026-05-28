Kljub sinočnjim padavinam v Trstu zabeležili že peto tropsko noč

Kljub sinočnjim nevihtam, ki so se pojavljale po deželi, v Trstu so danes zabeležili že peto zaporedno tropsko noč, ko se temperatura ne spušča pod 20 stopinj Celzija. Meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa je na pomolu Bandiera namerila najnižjo nočno temperaturo 23,9 stopinje Celzija, temperature pa so bile pogosto zaradi vetra kar precej višje.

Danes bo povečini sončno, v popoldanskih urah bo nastajala spremenljiva oblačnost, pojavljale se bodo posamezne krajevne plohe ali nevihte.

Današnje dnevne temperature bodo rahlo nižje od tistih, ki smo jih beležili v minulem obdobju. Živo srebro se bo na Goriškem povzpelo do okrog 30 stopinj Celzija, kakšna stopinja Celzija manj pa bo na Krasu in zlasti ob morju.

Jutri in v soboto bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo podobne današnjim ali za kakšno stopinjo Celzija nižje. V nedeljo bo na vreme pri nas vplivala oslabljena vremenska fronta. Povečala se bo spremenljivost, popoldne in zvečer bodo možne posamezne krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 28 stopinj Celzija.

V začetku prihodnjega tedna bo več spremenljivosti z občasno nestanovitnostjo. Temperature se bodo postopno spuščale.