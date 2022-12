Eksplozija v Kopru, policisti iščejo storilca

Koprski policisti so sinoči ob 21.23 posredovali na Župančičevi ulici, kjer so bila v eksploziji poškodovana trojna vhodna vrata in parkirani avtomobil. Kriminalisti in policisti opravljajo ogled kraja. Po prvih ugotovitvah kaže, da je počilo močnejše pirotehnično sredstvo oz. petarda. Policisti iščejo moškega, ki je bil na kraju, oblečen v temno jakno s kapuco, kavbojke in obut v črne superge. S kraja je stekel proti Prešernovemu trgu, so sporočili.

Vse, ki bi karkoli videli, slišali ali imeli kakršnokoli informacijo v

povezavi s tem dogodkom, naprošajo, da jim to čim prej sporočijo na interventno številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200.