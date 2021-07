»Ekstremnih vremenskih dogodkov bo vedno več«

Mednarodno priznani klimatolog Filippo Giorgi vodi oddelek za fiziko zemeljskega sistema tržaškega Mednarodnega centra za teoretično fiziko (ICTP) Abdus Salam. Bil je edini italijanski član vodstva Medvladnega foruma za podnebne spremembe, ki je leta 2007 prejel Nobelovo nagrado za mir.

Kako ocenjujete nedavne ekstremne vremenske dogodke v Nemčiji in Belgiji?

Ne zdijo se mi ekstremni ... Prej bi rekel super ekstremni, žal pa vse prej kot presenetljivi.

Je te dogodke mogoče povezati s podnebnimi spremembami?

Težko je za posamezen vremenski dogodek zagotovo reči, da je povezan s podnebnimi spremembami. Lahko pa pričakujemo, da bodo zaradi podnebnih sprememb tovrstni dogodki vedno pogostejši in da bo njihova intenziteta vedno večja.

Zakaj prihaja do tako uničujočih pojavov?

Zaradi globalnega segrevanja je atmosfera vedno toplejša in v njej se ustvari več energije. Toplejši zrak pa lahko zadržuje večje količine vodne pare. Ker je tudi ta topla, se količina energije le še poveča. Do intenzivnejših vremenskih dogodkov pa prihaja ravno zato – ker je v zraku več energije in več vlage.

Mogoče se spomnite neurja Vaia, ki je leta 2018 razdejalo gozdove v Dolomitih. To se je zgodilo, ker je bil oktober neobičajno topel. Druga plat te slike pa so daljša sušna obdobja. Torej: redkeje dežuje, ko pa se to zgodi, se naenkrat usujejo ogromne količine vode in povzročijo razdejanje. To se dogaja po celem svetu in do tega bo prihajalo vse pogosteje.