Električni paralizatorji povzročili smrt dveh oseb

V dveh dneh sta dve osebi umrli zaradi uporabe električnih paralizatorjev. Tragični vesti, zaradi katerih je preiskovanih pet karabinjerjev, prihajata s Sardinije in iz Ligurije. V soboto je v Olbii umrl 57-letni Gianpaolo Demartis, potem ko so karabinjerji proti njemu posredovali z električnim paralizatorjem, t. i. taserjem, ker je na ulici razgrajal in napadal ljudi, zaradi česar so mimoidoči poklicali na pomoč. Ko so karabinjerji prišli do njega, je napadel še njih, zaradi česar so ga stresli s paralizatorjem. Zgrudil se je na tla in umrl med prevozom v bolnišnico: bil je srčni bolnik.

Včeraj pa se je nov tragični dogodek zgodil pri Genovi, kjer je v podobnih okoliščinah stresljaj s paralizatorjem bil usoden za 41-letnega Eltona Banija, ki je prav tako agresivno razgrajal na cesti, se prepiral s sosedi in nevarno cikcakal z avtomobilom, le da je ta umrl na kraju. Ob tovrstnih dogodkih bi bil na mestu razmislek o primernosti, da so pripadniki varnostnih organov – celo lokalni policisti – opremljeni s takim orožjem.