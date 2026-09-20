»Ena od mojih ključnih nalog je tudi iskanje in prevzem zanimivih podjetij«

Za to, da se bo svetovni proizvajalec varovalne opreme SureWerx širil po Evropi, na Bližnji vzhod in v Afriko, bo poskrbel Erik Pertot. Tržaški Slovenec, ki je doma iz Ricmanj, je bil pred kratkim imenovan za podpredsednika in generalnega direktorja kanadsko-ameriškega podjetja, ki načrtuje razširitev in nove posle na omenjenih območjih. Pertot se je pridružil ameriškemu podjetju po večletnih izkušnjah na vodilnih položajih, ki so ga tako kot njegova študijska leta pogosto vodili v tujino.

Pred prevzemom vodilne vloge v podjetju SureWerx je Erik Pertot opravljal vodilne funkcije v mednarodnem okolju na področju inženirstva, proizvodnje, trženja, prodaje in splošnega vodenja. Je strokovnjak na področju varovalne opreme. Izobraževal se je na Univerzi Staffordshire, kjer je pridobil naziv MBA iz poslovnega upravljanja, v Cambridgeu pa je opravil raziskovalni magistrski študij MPhil oblikovanja elektronike in mehanike za okolja z nevarnostjo eksplozije (ATEX). Pred tem je diplomiral iz elektronskega inženirstva na Univerzi v Trstu. Višjo šolo je končal na državnem izobraževalnem zavodu Jožef Stefan v Trstu.

Čeprav je doslej delal in študiral v šestih državah ter tudi v novi službi veliko časa preživlja po svetu, njegov dom ostaja Trst, kjer ima družino in oljčnik.

Kdaj ste prevzeli vodstveno vlogo v podjetju, ki zaseda vodilno mesto na svetovnem trgu?

Podjetju SureWerx sem se pridružil junija letos, vendar mi področje zaščitne opreme nikakor ni tuje. S to panogo in predvsem z razvojem, prodajo ter strateškim razvojem tovrstnih produktov se ukvarjam že skoraj petnajst let. Tudi v prejšnjih podjetjih, kjer sem bil zaposlen, sem deloval na zelo podobnih področjih in se ukvarjal z izdelki, ki so danes del mojega portfelja pri SureWerxu.

Kaj proizvajate v njem?

Ukvarjamo se s proizvodnjo in prodajo širokega portfelja zaščitne opreme in rešitev za varnost pri delu. Naš program sega od zaščitne obutve, čelad za varjenje, zaščite glave, obraza in oči ter dihalnih mask do glušnikov, odsevnih in zaščitnih oblačil za delo z električnim oblokom in zaščitnih sistemov za delo na višini. Poleg osebne varovalne opreme ponujamo tudi različna orodja, opremo za delovna mesta ter rešitve za varnost na gradbiščih in v infrastrukturi.

Naše izdelke uporabljajo predvsem podjetja in delavci v gradbeništvu, industriji, energetiki, varjenju, logistiki, avtomobilski industriji ter drugih okoljih, kjer je varnost pri delu ključnega pomena. SureWerx poleg produktnega portfelja ponuja tudi tehnične storitve, kot so presoje osebne varovalne opreme, usposabljanja, inženirske storitve in razvoj prilagojenih rešitev.

Kje v Evropi ste prisotni? Ali proizvajate tudi v Italiji in sosednji Sloveniji?

V Evropi smo prisotni na vseh trgih, svoje pisarne in skladišča pa imamo na Portugalskem, v Italiji, Sloveniji, Angliji, na Nizozemskem in v Nemčiji.

Proizvodnja pa?

Proizvodnja je v Sloveniji, Italiji in na Portugalskem.

Podjetje boste širili proti vzhodu. Kako to poteka?

Podjetje moram v določenem časovnem okviru širiti po Evropi in sosednjih celinah. Ena od mojih ključnih nalog je tudi iskanje in prevzem podjetij zunaj Amerike, pri čemer sem se osredotočil predvsem na Evropo. Trenutno se že pogajamo o različnih možnostih.

Podjetje lahko raste na dva načina. Prvi je organska rast – povečanje prodaje, širitev prodajne ekipe in večja prisotnost na posameznih trgih, kar tudi aktivno počnemo. Drugi, bistveno hitrejši način pa je rast s prevzemi. Če prevzameš večja in manjša podjetja na strateških trgih ter na področjih, ki dopolnjujejo naš katalog, lahko v relativno kratkem času pridobiš nove izdelke, kupce, distribucijske kanale in lokalno prisotnost.

Prav s tem se trenutno ukvarjam tudi sam – iščem zanimiva podjetja, ocenjujem njihove potenciale in z nekaterimi se že pogajamo o možnostih prevzema.

Slovenija je med temi strateškimi državami?

Da, Slovenija je.

Kako to?

Slovenija je majhen trg, vendar je prav ta majhnost v nekaterih segmentih tudi njena prednost. Imamo precejšen bazen manjših, specializiranih podjetij, ki so se skozi leta prilagodila zelo specifičnim potrebam domačega trga in državnih sistemov. Njihova oprema se uporablja tako v vojski in policiji kot tudi na področju zaščite in reševanja, pri delu na višini ter v gozdarstvu. Gre za podjetja, ki pogosto niso velika po obsegu, so pa zelo kompetentna na svojem področju, imajo specifično znanje, reference in vzpostavljene poslovne povezave. Prav zato so lahko zanimiva tudi z vidika širše konsolidacije trga, saj so lahko s svojim znanjem in specializacijo pomembna dopolnitev večjemu mednarodnemu sistemu.

Kaj pa Italija?

V Italiji je trenutni položaj precej povezan s spremembami zakonodaje, ki so v zadnjih letih pomembno vplivale na trg zaščitne opreme. Spremembe predpisov in državne spodbude za gradbena dela so povečale potrebe po zaščiti delavcev, predvsem pri delu na strehah, nameščanju sončnih elektrarn in obnovi fasad.

Italija ima še vedno zelo močan položaj na področju zaščitne obutve, kar je povezano tudi z njeno dolgoletno tradicijo čevljarske industrije. Današnja specializacija pri zaščitnih čevljih je tako večinoma nadaljevanje te industrijske tradicije.