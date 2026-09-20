Naplavine za solkanskim jezom novi okoljski vozel za reko Sočo

Mešana slovensko-italijanska komisija za vodno gospodarstvo bo 30. septembra in 1. oktobra zasedala v Gorici. Na dnevnem redu zasedanja je na šesti točki tudi potrditev časovnice zasedanj in ustanovitev delovne komisije, ki bo pripravila strategijo za upravljanje z naplavinami za solkanskim jezom s ciljem, da bi dolvodno omejili motnost vode.

Dnevni red zasedanja so pridobili člani goriškega Foruma. Poslalo jim ga je italijansko okoljsko ministrstvo skupaj z odgovori na pismo, ki so ga člani Foruma odposlali v Rim 12. avgusta. »S pismom smo zahtevali, naj se na zasedanju mešane komisije za vodno gospodarstvo razpravlja tudi o možnost povečanja izpustov iz solkanske elektrarne med sušnimi obdobji,«je včeraj v imenu Foruma povedal občinski svetnik Andrea Picco (Noi Mi Noaltris GO), ki je vsebino pisma in odgovor ministrstva predstavil skupaj z občinsko svetnico Eleonoro Sartori (Noi Mi Noaltris GO), deželno svetnico Pakta za avtonomijo Giulio Massolino in Martino Luciani iz vrst Foruma. Kot smo poročali v prejšnjih dneh, sta Andrea Picco in Eleonora Sartori na temo čezmejnega upravljanje reke Soče pripravila osnutek skupnega stališča, ki ga je nato osvojil župan Rodolfo Ziberna. Slednji je nato pripravil pismo, ki ga je poslal italijanskemu okoljskemu ministrstvu, Deželi FJK in še nekaterim sogovornikom.

Nov jez je dodal župan

»Župan je v pismu dodal tudi možnost gradnje novega jezu in izravnalnega bazena pri Pevmi, česar v najinem osnutku skupnega stališča ni bilo,«je razložil Picco, nakar je Eleonora Sartori pristavila, da je Forum ravno pred nekaj dnevi prejel odgovor okoljskega ministrstva na pismo, ki je bilo poslano 12. avgusta. »Glede možnosti, da bi v Solkanu povečali pretok, z ministrstva odgovarjajo, da je bilo to vprašanje vključeno na dnevni red prihodnjega zasedanja mešane komisije za vodno gospodarstvo. Poleg tega so nam pojasnili, da je bila leta 2024 ponovno ustanovljen mešana delovna skupina, ki se ukvarja z nihanjem izpustov in z omejevanjem njihovih škodljivih učinkov na okolje. Vtej delovni skupini italijansko stran predstavljajo organ za porečja v vhodnem delu Alp, deželna okoljska agencija Arpa in Dežela FJK,«je povedala Eleonora Sartori.

Kaj so doslej ugotovili?

Giulia Massolino poudarja, da je nujno izvedeti, katere so bile dosedanje ugotovitve omenjene delovne skupine, kar je še kako pomembno v času, ko se na italijanski strani Konzorcij za melioracijo Julijske krajine zavzema za gradnjo novega jezu pri pevmskem parku in izravnalnega bazena. »Če hočemo res učinkovito upravljati z vodnim bogastvom reke Soče, moramo vedeti, za katere skupne rešitve se lahko dogovorimo s Slovenijo in ali se lahko na ta način izognemo gradnji novih infrastruktur, ki bi imele zelo velik učinek na naravno okolje,« je ugotavljala Giulia Massolino.

Martina Luciani je zadovoljna z napovedjo italijanskega okoljskega ministrstva, da bodo preverili možnost ustanovitve mednarodne komisije za upravljanje in zaščito reke Soče. V Forumu ocenjujejo kot pozitivno tudi napoved, da bo potrebi po čim večji transparentnosti zagotovljeno s pripravo spletne strani, ki bo posvečena delovanju mešane slovensko-italijanske komisije za vodno gospodarstvo. Vsi včerajšnji sogovorniki so sicer poudarili, da bi bilo treba okoljske vozle, povezane z reko Sočo, reševati čim bolj transparentno in da reke ne bi smeli upoštevati samo kot vira vode za proizvodnjo električne energije in namakanje, temveč kot živ ekosistem, ki ga je treba ustrezno zaščititi.

Bazen še ni bil izpraznjen

Ob prebiranju dnevnega reda prihodnjega zasedanja mešane slovensko-italijanske mešane komisije za vodno gospodarstvo je sicer nekaj zaskrbljenosti povzročila šesta točka, v kateri je govor o upravljanju naplavin za solkanskim jezom. Kot znano solkanska hidroelektrarna je začela obratovati leta 1984 in do sedaj njen akumulacijski bazen ni bil še nikoli izpraznjen. Predstavniki Foruma in deželna svetnica Giulia Massolino so se zavzeli, da bodo preverili, ali je na obzorju izpraznitev akumulacijskega bazena za solkanskim jezom in kako bi v tem primeru ravnali z naplavinami oz. katere ukrepe bi sprejeli za omilitev motnosti vode. Naj spomnimo, da je bilo v začetku leta 2018 zaradi prenove in popravila hidromehanske opreme na jezu v Podselu izpraznjeno jezero pri Mostu na Soči. Po takratni izpraznitvi je bila voda iz Soče motna več mesecev, s tokom so naplavine seveda prišle tudi čez državno mejo, tako da je bilo tudi pod Gorico mogoče opaziti več metrov visoke nanose peska in gramoza.