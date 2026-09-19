Slovenski raziskovalci razrešili vprašanje na področju proizvodnje vodika

Slovenski raziskovalci so razrešili dolgo odprto vprašanje na področju proizvodnje vodika. Njihova raziskava razkriva, katere kemijske zvrsti na površini niklja dejansko pospešijo reakcijo tvorbe vodika, so sporočili s Kemijskega inštituta.

Ugotovitve odpirajo pot k učinkovitejšim in trajnejšim elektrolizerjem, ki bi lahko namesto redkih in dragih plemenitih kovin uporabljali bistveno dostopnejši nikelj, pojasnjujejo v Kemijskem inštitutu, na katerem je projekt vodil Dušan Strmčnik.

Odkritje je po navedbah inštituta pomembno tudi z vidika širše uporabe zelenega vodika. Učinkovitejši in cenovno dostopnejši elektrolizerji lahko namreč pripomorejo k njegovi cenejši in obsežnejši proizvodnji, zeleni vodik pa ima pomembno vlogo pri razogljičenju industrije in dolgoročnem shranjevanju energije iz obnovljivih virov.

»Nikelj pogosto obravnavamo kot en sam katalizator, vendar je lahko na njegovi površini več kemijsko različnih zvrsti, od katerih ima vsaka drugačno vlogo. Z ločitvijo njihovih prispevkov lahko pojasnimo velik del razlik v objavljeni literaturi in vzpostavimo jasnejšo podlago za načrtovanje izboljšanih nikljevih elektrod,« pojasnjuje prvi avtor raziskave Dževad K. Kozlica.

Do ugotovitev so prišli v okviru raziskovalnega projekta z naslovom Temeljno razumevanje reakcije tvorbe vodika za novo generacijo elektrokatalizatorjev na osnovi niklja v alkalni in kloralkalni elektrolizi, ki ga je financirala Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS.

Projekt je povezal raziskovalce Kemijskega inštituta, Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze v Novi Gorici in Instituta Jožef Stefan. Raziskava je sodelovanje dodatno razširila s prispevki Nacionalnega laboratorija Argonne v ZDA in Inštituta za fiziko Češke akademije znanosti.

Rezultati raziskave so bili objavljeni v eni vodilnih svetovnih znanstvenih revij na področju katalize, Nature Catalysis, objava je dosegljiva na spletnem naslovu https://www.nature.com/articles/s41929-026-01605-9.