Umrl je nekdanji novinar Primorskega dnevnika Ivan Fischer

Pri 85 letih starosti je za vedno zatisnil oči Ivan Fischer, dolgoletni novinar in urednik Primorskega dnevnika. Nekdanji odgovorni urednik dnevnika Bojan Brezigar, ki je s Fischerjem sodeloval dolga leta, v spominskem članku o njem navaja, da je v uredništvo, pravzaprav takrat v tiskarno, v mladih letih vstopil kot korektor, ko je moral njegov brat Filip v italijansko vojsko. Tam je spoznal kompleksni stroj oziroma proces nastajanja časopisa, nato je prestopil v novinarske vode in zadnja leta je bil na dnevniku urednik. "To so bila težka leta, prihodnost dnevnika je kar nekajkrat visela na nitki," navaja Brezigar, kajti okoliščine so se spreminjale tako v Italiji kot v Sloveniji, "Ivan Fischer je bil zraven, njegovo mnenje je bilo vselej dragoceno in skupaj smo prispevali k premostitvi težav ter zagotovitvi obstoja dnevnika".

Fischer je skrbel tudi za stike z rimskimi dopisniki, novinarji velikih italijanskih medijev, čigar članek je nato za potrebe Primorskega dnevnika prevajal v slovenščino. Med posebnimi izzivi je bila misija v Lombardiji, kamor se je odpravil z ekipo agencije Alpe Adria v lovu na nacističnega zločinca Clemensa Drutscheja.

Ivan Fischer je v dnevniku uvedel tudi rubriko o avtomobilih, ki je čez čas postala cela stran, zanjo je skrbel tudi po upokojitvi. Z upokojitvijo tudi sicer ni odnehal pisati, šele v zadnjih letih je odložil pero in njegovega podpisa na straneh časopisa ni bilo več. Z njim odhaja tudi del zgodovine Primorskega dnevnika.