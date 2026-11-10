Odšel je predsednik KK Bor Sergio Pozar

V starosti komaj 49 let je pred dnevi preminil predsednik Košarkarskega kluba Bor Sergio Pozar. Podlegel je mučni bolezni, proti kateri se je boril že dalj časa, dejansko odkar je prevzel predsedniško mesto pri Boru. Pozar je bil uspešen košarkar, tako dolga leta pri Boru kot v drugih sredinah (pri Jadranu in Bregu), nato je postal uspešen podjetnik. V matičnem košarkarskem društvu je bil trener, pred dvema letoma je bil imenovan za podpredsednika, pred dobrim letom dni pa je v pomlajenem odboru prevzel vlogo predsednika, pri čemer je med drugim nadaljeval po poti širjenja delovanja mladinskega sektorja. Pokojni zapušča ženo in otroka, za njim žaluje tudi vsa Borova družina ter širši tržaški košarkarski krogi.