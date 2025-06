Epilog za Minority SafePack, boj za pravice manjšin pa gre naprej

Evropsko sodišče je včeraj objavilo končno odločitev o pobudi Minority SafePack (MSPI). Sodišče je pritožbo zavrnilo in ponovno potrdilo odločitev Evropske komisije, da ne bo predlagala pravnih aktov na podlagi omenjene evropske državljanske pobude. Odbor, ki je vsa ta leta vodil državljansko pobudo Minority SafePack, je v odgovoru pozval k zaščiti in spodbujanju kulture in jezika avtohtonih evropskih narodnih manjšin in jezikovnih skupin.

V imenu pobude Minority SafePack je predsednik evropske manjšinske zveze Fuen, predstavnik madžarske manjšine v Romuniji in poslanec Evropskega parlamenta Loránt Vincze izjavil: »Državljanski odbor, Fuen in njegovi partnerji jemljejo na znanje odločitev sodišča in menijo, da EU ni zagotovila pravičnejše in enakopravnejše družbe za vse svoje državljane. Žal to ni presenetljivo, signali z njihove strani so bili jasni: EU še vedno ne želi obravnavati vprašanja zaščite manjšin, ki ga nekatere države članice smatrajo za preveč občutljivo. Posledično se pripadniki narodnih manjšin in jezikovnih skupin nenehno počutijo izključene iz vseh ukrepov EU na področju raznolikosti, enakosti in pravičnosti, vključno s pravno državo.«