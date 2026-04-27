Eva Irgl ministrica za Slovence v zamejstvu?

V slovenskih medijih se pojavljajo prva imena ministric in ministrov morebitne nove vlade Janeza Janše, seveda če bo slednjemu uspelo zbrati vsaj 46 poslanskih podpisov podpore. Slovence v zamejstvu zelo zanima, kdo bo v tem primeru nasledil Mateja Arčona za ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Sodeč po poročanju medijev ima precej možnosti za to ministrsko funkcijo Eva Irgl iz stranke Demokratov, ki sicer ni bila izvoljena v državni zbor. Leta 1976 rojena političarka je bila od leta 2004 poslanka Slovenske demokratske stranke (SDS), sredi zadnjega parlamentarnega mandata je bila skupaj z Anžetom Logarjem med ustanovitelji Demokratov. Rojena je bila v Šempetru pri Novi Gorici, politično pa aktivna v Ajdovščini, kjer je bila večkrat zaporedoma izvoljena v parlament, na zadnjih volitvah pa ji je izvolitev spodletela.

Logar se pojavlja kot možni minister za notranje zadeve ali za gospodarstvo, ne pa za zunanje zadeve. Kulturna ministrica bi lahko postala Ignacija Fridl Jarc (SDS). A to so, ponavljamo, za sedaj le medijska ugibanja.