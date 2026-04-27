V ospredju možnosti kreditiranja za kmetijska podjetja

Različne možnosti kreditiranja in dodeljevanja nepovratnih sredstev v korist kmetijskih podjetij so bile v središču pozornosti na srečanju, ki ga je Kmečka zveza (KZ) v sodelovanju s čedajsko banko Civibank (skupina Sparkasse) v ponedeljek priredila v Sesljanskem zalivu. Pri jadralnem klubu Portopiccolo v istoimenskem turističnem naselju se je predstavitve raznih oblik in načinov nudenja finančnih sredstev udeležilo lepo število vinogradnikov ter drugih kmetovalcev, predstavnikov banke in lokalnih uprav.

Na srečanju tehnične narave, ki ga je vodil Luca Baucer (Civibank), so izpostavili, da ima banka dolgo tradicijo kreditiranja kmetijskega sektorja v vseh severovzhodnih italijanskih deželah, pa tudi v Lombardiji in Emiliji - Romanji. Ob financiranju naložb nudi banka sredstva tudi mladim kmetovalcem za izvedbo razvojnih projektov in izpeljavo generacijskega prehoda v podjetjih. Beseda je med drugim tekla tudi o sredstvih za namestitev sončnih celic in za odstranitev ter odlaganje azbestnih kritin.

Vodja storitve Agribusiness (skupina Sparkasse) Michele Mariani je udeležencem predstavil državna sredstva in olajšave, ki so na razpolago kmetom (Nova Sabatini 2026, itd.). Ob izpostavitvi ogljičnih kreditov in digitalizacije, ki v čedalje večji zadeva tudi kmetijski sektor, so na srečanju omenili tudi pomen proizvajanja kakovostnih in bioloških pridelkov na kmetijah. Vodja oddelka Leasing - Civibank Fabio Cecotti je obrazložil, da zna biti odločitev za lizing, ki je v kmetijstvu malo poznan, v nekaterih primerih najprimernejša odločitev, med drugim omogoča amortizacijo investicije v polovičnem času.

Svetovalec Kmečke zveze Francesco Chiabai je udeležencem orisal razne oblike podpor, ki jih Dežela Furlanija - Julijska krajina nudi kmetovalcem. Te so na razpolago za investicije, gradbena dela, nakup zemljišč, strojev in naprav, za proces vinifikacije, za živinorejski, vrtnarski in druge sektorje. Maksimalni prispevek znaša 250 tisoč evrov. Za kmete, mlajše od 40 let, nudi dežela 60-odstotni prispevek.

Bolj bi morali podpirati mlade

Kot zadnji je na srečanju spregovoril odgovorni pri deželni upravi za Program za razvoj podeželja Gabriele Iacolettig. Navedel je razne oblike pomoči, ki jih je Dežela FJK v minulih letih namenila za kmetijski sektor.

Ta po mnenju predsednika KZ Franca Fabca v primeru Krasa niso zadostna. Kljub dejstvu, da se precej mladih vrača h koreninam in so torej dejavni v primarnem sektorju, »deželna politika ne daje zadovoljive pozornosti manjšim območjem, kakršen je Kras,« je ocenil. Mladi naj bi zato ne imeli dovolj možnosti za zagon oziroma nadaljevanje kmetijske dejavnosti.

Srečanja se je udeležil tudi David Pizziga, ki je izpostavil, da si LAS Kras, kateremu predseduje, prizadeva za večanje kakovosti in količine kmetijskih pridelkov na Krasu. Civibank je pozval, naj skupaj z deželnimi oblastmi poveča sredstva za primarni sektor, saj je veliko povpraševanja za investicije. Obrazložil je, da je LAS Kras prejel prošnje za štiri milijone evrov podpor, vendar je lahko razdelil le en milijon.

Udeležence srečanja sta pozdravila devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec in članica upravnega odbora banke Lidia Glavina. Večera so se poleg drugih udeležili predsednik SSO Walter Bandelj, predsednik SDGZ Fabio Pahor in števerjanski župan Marjan Drufovka.