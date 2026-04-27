Knjiga o fašističnem taborišču, ki »zapolnjuje vrzel«

»Knjiga, ki zapolnjuje vrzel v poznavanju tega zgodovinskega poglavja med ljudmi.« Tako je ocenil zgodovinar Dario Mattiussi na predstavitvi knjige Le ombre di Rab - Storia e memoria di un campo di concentramento italiano / Sence Raba - Zgodovina in spomini na italijansko koncentracijsko taborišče, ki je v petek, 17. aprila potekala na sedežu društva Kremenjak v Jamljah. O publikaciji je tekla beseda na srečanju, ki ga je Občina Doberdob priredila v sodelovanju s Fundacijo Dorče Sardoč, raziskovalnim središčem Leopoldo Gasparini in ANPI-VZPI (sekciji Dol - Jamlje in Doberdob).

Tudi še neobjavljeni dnevnik

Knjiga rekonstruira zgodovino taborišča na Rabu, v katerem je med julijem 1942 in septembrom 1943 zaradi lakote, mraza in bolezni umrlo skoraj 1500 slovenskih in hrvaških civilistov. Delo obravnava tudi načine, prek katerih bi lahko to poglavje postalo del italijanskega državljanskega spomina. Osrednji del knjige predstavlja še neobjavljen dnevnik vojaškega zdravnika, poročnika Ezia Borsattija, ki je služboval v taborišču. Njegovo pričevanje je odkril Ferruccio Tassin.

V knjigi so objavljeni prispevki že omenjenih ter zgodovinarjev Erica Gobettija, Alessandra Marinija, Franca Potočnika, Francesca Acetija, Metke in Borisa Gombača. Mattiussi je na predstavitvi izpostavil, da se je v mnogih državah skrivalo neprijetna zgodovinska poglavja. »Seznam pozab je dolg, vendar zadnje čase se stanje marsikje izboljšuje,« je menil.

Srečanje je nudilo priložnost za premislek, spominjanje in zgodovinsko poglobitev. Uvodoma je prisotne nagovoril doberdobski župan Peter Ferfoglia, ki je poudaril, da knjiga pripomore k blažitvi in ne k odpiranju ran iz preteklosti. Dandanes, ko je toliko zla in hudobij na svetu, »je potrebno gledati optimistično naprej, odpreti srca in gojiti dialog«. Patrick Zuljan je v imenu ANPI-VZPI izpostavil, da je italijansko zgodovinopisje vzelo v pretres to zgodovinsko poglavje. Državni predsednik ANPI-VZPI, Gianfranco Pagliarulo, je bil edini italijanski predstavnik, ki je na Rabu počastil spomin na žrtve taborišča.

Odlomke iz knjige je na večeru prebirala Lucia German. Srečanje je z glasbenega vidika popestril nastop ansambla No bel, ki ga sestavljata Bruno Iasca in Dario Pacor. Knjigo bodo nocoj ob 19.30 predstavili v Kraškem muzeju na Trobčevi domačiji v Repnu.