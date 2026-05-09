»Evropska unija naj bo v zahtevnem svetu močna in neodvisna«

Evropska unija se ob vsakem 9. maju vrača k Schumanovi deklaraciji iz leta 1950, ki je po drugi svetovni vojni začrtala začetek evropskega povezovanja. Njeno jedro je za današnji čas preprosto: mir naj temelji na sodelovanju, skupnih institucijah in medsebojni odvisnosti, ne pa na ravnotežju strahu, kar pred 76 leti ni bilo samoumevno.

Evropska komisija ob letošnjem dnevu Evrope poudarja, da mora biti EU v »spreminjajočem se in zahtevnem svetu« močna in neodvisna, torej prav to, kar trenutno ni. Njena šibkost se namreč v zadnjih letih kaže bodisi na političnem bodisi na gospodarskem področju. Svet EU letošnje obeleževanje umešča v okvir enotnosti, vrednot in demokracije - še treh področij, na katerih vlade držav članic govorijo različne jezike.

Če je evropski pogled pred enim letom zrl predvsem v preteklost zaradi 75. obletnice Schumanove deklaracije, so letos v ospredju izzivi, ki jim sedemindvajseterica ni kos. Prav 9. maja bi se zato morala EU vprašati, ali zna svoje vrednote braniti, ne da bi jih pri tem izdala.

Zadnja raziskava Eurobarometra kaže, da 72 odstotkov Evropejcev vidi koristi od članstva v EU, za 73 odstotkov pa je EU vir stabilnosti. Ta naklonjenost pa ni brezpogojna, saj državljane vse bolj skrbijo razmere v svetu in naraščajoči življenjski stroški, zato je trdno tudi prepričanje, da evropska razprava o obrambi in posledičnem oboroževanju ne sme izriniti socialne države, javnega zdravja, dela in dostojnega življenja.

Od začetka ruske invazije na Ukrajino, ki je razbila predstavo, da je mir v Evropi dokončno zagotovljen, smo priča militarizaciji jezika. EU, ki je desetletja svojo identiteto gradila na preseganju vojne, danes razlaga o obrambni pripravljenosti, skupnih nakupih orožja in vlaganju v vojaško industrijo. To smer krepi tudi pobuda skupine evropskih poslancev iz različnih političnih skupin, ki prav ob današnjem dnevu Evrope pozivajo k hitremu oblikovanju evropske obrambne unije. Sočasno EU v pogajanjih o koncu vojne v Ukrajini ostaja na robu procesa, saj jo imajo tako Rusija kot ZDA za nerelevantnega akterja.