EZTS bo povezovalo tudi Videmsko in Posočje

Prelomni trenutek v dolgoletnih prizadevanjih za skupen, usklajen in trajnostno naravnan razvoj obmejnega prostora. Tako so v Regionalni razvojni agenciji Posoški razvojni center (PRC) označili podpis pisma o nameri za ustanovitev Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS) Skupne doline - Valli Condivise, do katerega je prišlo v soboto v Kobaridu. Posoški razvojni center je koordinacijski motor vzpostavljanja EZTS med obmejnimi občinami v videmski pokrajini na italijanski strani meje ter občinami Posočja na slovenski strani.

Z ustanavljanjem omenjenega združenja pa se nekako zaokroži oz. nadgradi čezmejno sodelovanje od Tržaškega zaliva do alpskega loka. Snujoče se EZTS se bo namreč pridružilo že obstoječemu združenju, ki deluje na Goriškem, ter tistemu, ki naj bi nastalo na tržaškem in slovenskem Krasu.

Štirje ključni stebri

Pismo so podpisali predsednika gorskih skupnosti Nadiških in Terskih dolin ter Železne in Kanalske doline, Antonio Comugnaro, župan občine Sv. Lenart, in Ivan Buzzi, župan občine Tablja, ter županji Čedada in Prapotnega, Daniela Bernardi in Mariaclara Forti, v imenu 23 občin iz videmske pokrajine. Na slovenski strani pa so dokument podpisali župani posoških občin Marko Matajurc (Kobarid), Valter Mlekuž (Bovec), Franc Mužič (Brda), Miha Stegel (Kanal) in Alen Červ (Tolmin). Kot poudarjajo pri PRC, bo zagonski kapital za vzpostavitev EZTS znašal 150.000 evrov, v večjem delu pa ga bosta zagotovili Republika Slovenija in dežela Furlanija - Julijska krajina.

Združenje bo imelo sedež v Špetru in se bo uveljavilo kot povezovalna ter strateška platforma za razvoj čezmejnega območja. Pri tem bo njegovo delovanje temeljilo na štirih ključnih stebrih: krepitvi podeželskega gospodarstva in bio gospodarstva, varstvu in upravljanju naravne dediščine, izboljšanju čezmejne infrastrukture ter razvoju izobraževanja in usposabljanja.