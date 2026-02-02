Zvrstile se bodo tri atlantske vremenske fronte

Najlepši dan v tem tednu bo po vsej verjetnosti današnji. Povečini prevladuje sončno vreme s čistim in suhim ozračjem, na Tržaškem pihlja šibka burja. Vidljivost je odlična, nebo marsikje sinje modro.

Z jutrišnjim dnem se udejanjalo večdnevno poslabšanje vremena. Od severozahoda bo večji del zahodne in osrednje Evrope dosegla obsežna atlantska višinska dolina z vlažnim zrakom, znotraj katere bo v prihodnjih dneh nastalo več ciklonov z vremenskimi frontami. Prevladovalo bo oblačno vreme s padavinami in morebitnimi prehodnimi vmesnimi premori s spremenljivostjo.

Prva od treh vremenskih front bo naše kraje dosegla jutri (torek), drugo pričakujemo v sredo, tretjo pa v petek.

Danes proti večeru se bo že povečala oblačnost. Ponoči se bodo začele pojavljati prve padavine, ki se bodo jutri okrepile. V nižinah FJK in ob morju bo deževalo, v gorah pa bo snežilo.

Podobno bo vreme v sredo, medtem ko v četrtek kaže na prehodno in delno izboljšanje in na bolj suho vreme.

V petek se bodo znova začele pojavljati padavine.

Meja sneženja bo jutri sprva še razmeroma nizka, čez dan se bo dvigovala. Nato se bo več dni zadrževala nad nadmorsko višino okrog 1000-1200 metrov.