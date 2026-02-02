VREME
Ponedeljek, 02 februar 2026
Črna kronika

V Komnu z motorjem trčil v avtomobil

Motorist iz Italije se je v soboto popoldne huje poškodoval v prometni nesreči

Komen
2. feb. 2026
    Prizorišče prometne nesreče v Komnu (ZGRS SEŽANA)
V soboto sta malo pred 14. uro v Komnu trčila avtomobil in motorno kolo. Motorist se je huje poškodoval. Policisti so ugotovili, da je 22-letna voznica osebnega avtomobila vozila iz središča Komna proti Gorjanskemu. Nasproti ji je z motornim kolesom pripeljal 58-letnik iz Italije. Zavil je v levo v smeri bencinskega servisa ter pri tem zapeljal pred vozilo 22-letnice, ki je vozila v pravi smeri in ni mogla preprečiti trka, so pojasnili s Policijske uprave Koper.

Motorista so z reševalnim vozilom odpeljali v bolnico Šempeter. Obema voznikoma je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti, ki je bil za oba negativen. Motoristu bodo izdali plačilni nalog zaradi nepravilne strani vožnje, so navedli.

